Expert en oud-Arena-directeur over nieuw stadion Helmond Sport: ‘Een ramp én onrendabel’

Als Helmond Sport alsnog akkoord gaat met het huidige ontwerp voor het nieuwe stadion op De Braak heeft de club een groot probleem. Dat stelt expert Jan Tilmans, die als ambtenaar en later als directeur nauw betrokken was bij de realisatie van de Johan Cruijff Arena. Ook na 1996 boog hij zich over tal van plannen voor nieuwe stadions in binnen- én buitenland. Juist vanuit die expertise werd Tilmans vorig jaar door toenmalig voorzitter Frans Stienen en directeur Leon Vlemmings ook bij de plannen op De Braak betrokken. Zijn conclusie? ,,Het huidige plan is niet toekomstbestendig én onrendabel voor Helmond Sport. Er staat straks geen modern, adequaat stadion. Over de hoofdtribune kan je nog discussiëren, maar de andere drie tribunedelen zijn gewoon een ramp. Er staan stoeltjes met een dak erboven, maar dan houdt het op. Dit is geen stadion voor een profclub.”