Fanatieke Helmond Sport-supporters laten weer van zich horen op De Braak

'Eerst zien, dan geloven'

Daarom heeft North Side Vak-O besloten om tegen FC Volendam 'de staking gedeeltelijk te beëindigen', schrijven ze op Facebook. Ook al omdat Helmond Sport aan een cruciale fase in de competitie begint, de wedstrijd tegen Volendam is de eerste van de derde periode. ,,Vocaal willen we weer graag aanwezig zijn. Onze sfeeracties laten we nog voor wat het is en er zullen geen spandoeken hangen. Dit onder het motto 'eerst zien, dan geloven'", aldus North Side Vak-O.