Fans Helmond Sport hebben duizenden euro’s om vuurwerkboete te betalen al bij elkaar

Helmond Sport trekt spits Givan Werkhoven aan: ‘Voor mijn persoonlij­ke ontwikke­ling een goede stap’

19 juni Givan Werkhoven (21) is de nieuwe spits van Helmond Sport. De 1.92 lange aanvaller komt over van Go Ahead Eagles, waar zijn contract in mei nog werd ontbonden, en tekent voor één seizoen.