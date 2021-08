Favorietenrol niet weggelegd voor Helmond Sport, dat een valse start maakt: ‘Onszelf niet té hoog ingeschat’

Nee, Robin van der Meer (26) kon er met zijn verstand ook niet bij dat zijn Helmond Sport zojuist met 2-0 had verloren van FC Den Bosch. De favorietenrol was toch wel weggelegd voor de Helmonders, zeker gezien de voorbereiding. Met frivool voetbal, een nagenoeg complete selectie en de 1-4 oefenzege op VVV-Venlo leek Helmond Sport er klaar voor. Al helemaal omdat FC Den Bosch nog wacht op versterkingen van de nieuwe Amerikaanse eigenaren en daardoor nu nog met een veredeld jeugdelftal speelt. ,,Ik denk dat het realistisch was om ons de favoriet te noemen. Nee, ik denk niet dat we onszelf te hoog in hebben geschat”, stelde Van der Meer.