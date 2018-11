FC Eindhoven drukt Helmond Sport met derbyzege dieper in de problemen

FC Eindhoven heeft de eerste thuiszege van het seizoen binnen. En dat in de beladen derby tegen Helmond Sport. Na een 1-1 ruststand kroonde Marcelo Lopes zich vrijdagavond in de 86ste minuut tot matchwinner: 2-1.

FC Eindhoven startte met dezelfde elf als vorige week uit bij FC Dordrecht (0-3 winst). Opnieuw geen Elton Kabangu, die tegen Helmond Sport zijn laatste wedstrijd schorsing uitzat. Bij de bezoekers twee wijzigingen in de opstelling. Bodi Brusselers en Furhgill Zeldenrust ontbraken wegens blessures, zodoende waren er basisplaatsen voor Ron Janzen en Albian Muzaqi. Joeri Poelmans werd voor de gelegenheid als linksbuiten opgesteld.

Na een rommelige openingsfase kreeg FC Eindhoven als eerste een beetje grip op de wedstrijd. Bijna was de 1-0 een feit, maar Ron Janzen (Helmond Sport) keerde de bal voor de eigen doellijn. Diezelfde Janzen stond in de 28ste minuut met een verre ingooi aan de basis van de 0-1. Nadat de bal door een teamgenoot met het hoofd werd verlengd, werkte Jordan van der Gaag binnen. Toch werd het voor de pauze nog 1-1. Na een foutieve pass van Janzen kwam de bal bij Branco van den Boomen, wiens inzet via een Helmonds been in de verre hoek belandde.

Blessure

Van den Boomen raakte nog voor rust geblesseerd aan zijn enkel, bleef staan en zette Alvin Daniëls meteen na de pauze oog in oog met doelman Stijn van Gassel. Laatstgenoemde bracht knap redding. Aan de andere kant voorkwam goalie Ruud Swinkels in de 54ste minuut de 1-2 door een schot van Diego Snepvangers te keren. Nadat Van den Boomen na ruim een uur gewisseld moest worden, waren aan beide kanten kansen te noteren, waarbij Swinkels nog het meest in actie moest komen.