Ferry de Regt nieuwe aanvoerder Helmond Sport

Achter De Regt en Joppen is Tibeau Swinnen de derde keuze als aanvoerder. De Belgische middenvelder droeg de band vorig seizoen nog, maar Boessen kiest met De Regt voor een meer ervaren speler. Voor de van TOP Oss teruggekeerde verdediger is het overigens geen nieuwe ervaring: in zijn eerdere periode (tussen 2012 en 2015) bij Helmond Sport was hij ook al aanvoerder op De Braak.

Boessen doet het voorzichtig aan met de 30-jarige De Regt, die bij TOP Oss in een jaar tijd nauwelijks minuten maakte, vooral ook vanwege blessureleed. Tegen Al Raed speelde de routinier voor het eerst in de voorbereiding ruim een uur mee. Het is nog de vraag of in de basis kan starten in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Volendam. ,,Het seizoen is nog lang. Ferry is op de goede weg, maar we zijn voorzichtig met hem”, zegt Boessen.