Fragiel Helmond Sport heeft geen schijn van kans tegen het Excelsior van scherpschutter Dallinga

De nul houden, dat is waar Wil Boessen de hele week op had gehamerd bij zijn gehavende ploeg. Die ambitie kon echter al na 5 minuten alweer de prullenbak in, Siebe Horemans liep weg bij Jarno Lion en schoot de bal uit een scherp aangesneden vrije trap zo in het doel: 0-1.

Een vervelend begin, terwijl het toch al niet echt meezit in Helmond. Met vijf geblesseerden en één geschorste speler waren de mogelijkheden opnieuw beperkt, zeker in de aanval. En scoren is dit seizoen toch al het grote probleem, bleek ook weer tegen Excelsior. Jellert Van Landschoot maakte nog wel zijn achtste van het seizoen, maar toen was het al wel gespeeld.

Eenrichtingsverkeer

Het was verder vooral eenrichtingsverkeer, Excelsior liet zien dat het in vorm is en makkelijk scoort. Na de 0-1 van Horemans werd het snel 0-2; Gaétan Bosiers kreeg de bal ongelukkig tegen zich aan en zag hoe Reuven Niemeijer de bal onberispelijk raak schoot. Het had voor de rust nog zomaar 0-5 kunnen worden, maar het ontbrak Excelsior toen nog aan scherpte.

In de tweede helft liepen de Rotterdammers alsnog uit; competitietopscorer Thijs Dallinga meldde zich aan het front en maakte binnen vijf minuten twee treffers. De eerste was een aanval uit het boekje, de tweede schoof hij vanaf de rand van de zestien in het hoekje: 0-4.

Van Landschoot scoort weer

En dus had Excelsior de buit na amper een uur spelen wel binnen. Al deed Helmond Sport dus nog wel iets terug via - wie anders - dan Van Landschoot. De Belg kapte zich goed vrij en schoot met zijn linker knap raak, het was alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen en de 1-4 voor Helmond Sport. Uiteindelijk bepaalde Dallinga de eindstand met zijn 20ste competitietreffer (!) op 1-5.

Helmond Sport blijft zo onderin bungelen. En dan wacht er voor de winterstop ook nog een reeks loodzware wedstrijden met NAC-uit, FC Volendam-thuis, De Graafschap-uit en Jong Ajax-uit. Al met al geen prettig vooruitzicht.