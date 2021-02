Gaat Helmond Sport de reeks van Jurgen Streppel evenaren? ‘Het is abnormaal wat wij nu presteren’

Acht wedstrijden op rij ongeslagen en afgelopen dinsdag nog gewonnen van promotiekandidaat Almere City FC; het moge duidelijk zijn dat Helmond Sport in vorm verkeert. Vrijdag komt het Roda JC van Jurgen Streppel op bezoek, uitgerekend hij bleef in 2008 tien duels ongeslagen op De Braak.

Trainer Wil Boessen is de laatste die in Helmond de polonaise loopt. Natuurlijk is hij trots op de prestaties en de reeks van zijn elftal, maar hij doet er vooral alles aan om iedereen met beide benen op de grond te houden. En hij wijst er nog maar eens op dat de Helmond Sport met het allerlaagste spelersbudget - zo'n 600.000 euro - van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie werkt. ,,Het is abnormaal wat wij presteren op dit moment. Dat koesteren we, maar we moeten rustig blijven. We moeten elke wedstrijd honderd procent geven, anders wordt het niks.”

Naar de zin van Boessen speelt zijn ploeg ook nog te vaak gelijk. Toch doet dat niets af aan de huidige reeks van drie overwinningen en vijf remises; de laatste keer dat Helmond Sport minimaal acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen was, was tussen april en september 2012. Streppel zette zijn reeks van tien ongeslagen duels neer tussen september en november 2008. Het maakt eens te meer duidelijk dat er schwung in dit Helmond Sport zit.

Vereijken hersteld

De ploeg van Boessen heeft de 2-1 overwinning op Almere City FC ook goed verteerd. Sander Vereijken viel in de wedstrijd nog uit met een hoofdblessure, maar hij is vrijdagavond gewoon inzetbaar. Aanwinst Aaron Bastiaans en Jessy Hendrikx ontbreken nog wel, zij sluiten mogelijk tegen Jong PSV weer aan. De langdurig geblesseerden Dani Theunissen en Ramon de Wilde zijn er nog altijd niet bij, voor Theunissen is het sowieso al einde seizoen.

Boessen probeert zijn spelersgroep zo fit mogelijk te houden, ook de reserves. Zij hebben dinsdag na het duel met Almere City FC zelfs nog getraind. ,,Het is belangrijk dat zij ook hun prikkels krijgen, ze moeten fysiek wel bij blijven bij de rest van de groep. Als er dan een keer een speler uitvalt, kunnen zij er meteen staan”, zegt Boessen. Met spelers als Jordy Thomassen, Jeff Stans en Orhan Dzepar op de bank heeft de coach ook wat achter de hand.

Vijftien wedstrijden in drie maanden

En dat is nodig ook, in een kleine drie maanden moet Helmond Sport nog vijftien wedstrijden afwerken. Een zege op Roda JC zou een flinke opsteker zijn met het oog op het linkerrijtje en misschien nog wel meer. ,,Ik ben blij dat we nu de aansluiting met de middenmoot hebben, we moeten dit zo lang mogelijk volhouden”, zegt Boessen, die bevriend is met Streppel, die ook Rein van Duijnhoven (keeperstrainer) en Remond Strijbosch (assistent) vrijdag meeneemt. ,,Roda was eerst wisselvallig, maar het valt nu op zijn plek. Daar moeten wij een stokje voor steken.”

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.