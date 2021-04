Gaat Helmond Sport het officieuze promotiefeestje van SC Cambuur verstoren? ‘We gaan ons niet ingraven’

Al bijna twee seizoenen steekt SC Cambuur er met kop en schouders bovenuit in de eerste divisie. En vrijdagavond kunnen de Friezen zich officieus verzekeren van promotie, maar dan moet er nog wel gewonnen worden van Helmond Sport. ,,We gaan onze huid duur verkopen”, zegt Wil Boessen.

SC Cambuur kan vrijdag een gat van vijftien punten slaan met Almere City FC, dat die barrière in theorie nog wel kan dichten in de resterende duels. Maar het doelsaldo van SC Cambuur (+66 om +27) is dermate beter dat de ploeg uit Leeuwarden bij een overwinning op Helmond Sport de champagne zal ontkurken. Boessen kijkt uit naar het treffen. ,,Het wordt lastig, maar in de fase waarin wij zitten, zie ik het vooral als een mooie uitdaging. Als we stappen willen maken, moeten we het ook tegen Cambuur laten zien”, benadrukt de Helmond Sport-trainer.

Quote Cambuur is veruit de beste en meest stabiele ploeg van deze competitie. Ik gun ze de promotie van harte, maar vrijdag nog even niet Wil Boessen, Helmond Sport

Zijn ploeg is ook nog niet uitgespeeld in de strijd om de vierde periode, al wordt nog wel een lastig verhaal. Een overwinning op Cambuur zou een enorme boost zijn voor de Helmonders, die verder voor de hoogste klassering in vijf jaar gaan. Roy Hendriksen eindigde in 2017 als dertiende, daarna werd Helmond Sport twee keer laatste en één keer negentiende. Een resultaat in Leeuwarden is daarom welkom, maar dan zal het wel beter moeten dan tegen FC Volendam (5-1 verlies). Boessen: ,,Dat is besproken, ik ga ervan uit dat we daarvan geleerd hebben.”

De Bie vervangt Dzepar

De trainer houdt in elk geval vast aan zijn plan, gaat niet onverhoopt met een extra verdediger of een versterkt middenveld spelen. ,,We gaan ons niet ingraven”, verduidelijkt Boessen, die nog wel één wijziging doorvoert in zijn opstelling. KV Mechelen-huurling Maxime De Bie keert terug op het middenveld, dat gaat weer ten koste van Orhan Dzepar, die De Bie tijdens zijn blessure verving. Verder ontbreken Gaetan Bosiers (knie), Jessy Hendrikx (schouder) en de langdurig geblesseerden Kay van de Vorst (voet) en Dani Theunissen (knie) in Leeuwarden.

Met een nagenoeg fitte ploeg moet Helmond Sport dus het officieuze promotiefeestje van Cambuur proberen te verstoren. Al zullen de Friezen hoe dan ook promoveren, gezien de voorsprong. ,,En terecht. Cambuur is veruit de beste en meest stabiele ploeg van deze competitie. Ik gun het ze van harte, maar vrijdag even niet”, zegt Boessen. Cambuur ging vorig jaar ook ruim aan kop, maar toen werd de competitie afgebroken vanwege het coronavirus.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, De Bie, Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink, Loukili.