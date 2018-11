Gala-avond Helmond Sport: ’wij blijven de club sponsoren, het schip verlaten helpt niemand’

Van Gerwen is als gast van de firma De Wit zaterdagavond op de gala-avond van Helmond Sport. Een jaarlijks festijn waar de sponsoren van de club gefêteerd worden met een diner en waarvan de opbrengsten (70.000 euro) naar de jeugdopleiding gaan. Daarvoor wordt onder meer een door selectiespelers geschilderd doek geveild. Dit alles in een verplaatsbare spiegeltent, op het parkeerterrein bij het SolarUnie Stadion.

Dit jaar is het echter een feest waarin menigeen lacht als een boer met kiespijn. Immers gaat Helmond Sport door een diep sportief dal. De hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie won nog geen wedstrijd dit seizoen en tot overmaat van ramp verloor het een avond eerder van aartsrivaal FC Eindhoven .

Gouden oplossing

,,Van een ploeg die onderaan staat kun je moeilijk zeggen dat die goed presteert’’, windt een lid van de young businessclub er geen doekjes om. ,,Er moet misschien iets veranderen. Een andere trainer, misschien andere spelers. Maar ik heb weinig verstand van voetbal dus heb ik de gouden oplossing ook niet.’’ De jonge ondernemer wil zijn naam niet noemen in deze krant. ,,Wij zijn toch de sponsoren van de toekomst. Althans, dat hoopt men van ons. Ik sta daarom liever niet publiekelijk bekend als iemand met een negatief geluid.’’ Twijfelt hij over doorgaan met sponsoring? ,,Geen moment. Het schip verlaten helpt niemand.’’

Ook bij Rabobank Helmond denken ze niet aan stoppen. Directeur Paul van Rijn: ,,En ik zie het ook in de businessclub niet direct leger worden. En pessimisme? Dat proef ik ook niet echt. Natuurlijk is het altijd gezelliger als er gewonnen wordt. Dat is nu niet het geval.’’

Supporters hunkeren niettemin naar betere tijden. Zoals een jaar of vijftien geleden. De gala-avond was toen in de circustent van Renz. ,,Ik deed toen met onder meer Sandro Calabro acrobatische kunsten op een paard’’, herinnert gewezen doelman Remond Strijbosch zich. In die dagen gooide Helmond Sport hoge ogen. ,,Dingen kunnen soms heel snel omslaan, kijk maar naar het Nederlands elftal nu’’, is het eerdergenoemde young businessclub-lid toch nog hoopvol.