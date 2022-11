Geen supporters, wel drie punten: Helmond Sport verlaat Kerkrade met een lach

Martijn Kaars maakte zich in de eerste 55 minuten niet per se geliefd bij zijn ploeggenoten: de spits van Helmond Sport ging telkens voor eigen succes, in plaats van dat hij de bal eens afspeelde. Maar in de 56ste minuut sprongen ze toch in zijn nek: de clubtopscorer schoot de Helmonders na een slaapverwekkende eerste helft onverwacht op voorsprong bij Roda JC.

Stroef weerzien

Onverwacht, ja. Want Helmond Sport begon uiterst stroef aan het weerzien met oud-speler én - trainer Jurgen Streppel. In de eerste twintig minuten had de ploeg uit Kerkrade, die niet bepaald in vorm is, er al drie kunnen maken. De eerste keer hoefde Arjen van der Heide de bal alleen maar in het doel te schuiven, maar hij schoot wild naast. Vervolgens redde Mike Havekotte prima op een kopbal van Ted van de Pavert en maaide Dylan Vente de bal over.

En Helmond Sport? Dat kwam de eerste 45 minuten totaal niet in het spel voor, het was al bijzonder als de Helmonders op de vijandelijke helft kwamen. De enige die nog wat gevaar stichtte was Kaars, maar dat had geen naam. Zoals Helmond Sport toch al weinig liet zien.

7de doelpunt

In de tweede helft was het nog altijd niet hoogstaand, maar gebeurde er wel meer, zeker vanuit Helmonds oogpunt. Nadat Elmo Lieftink al een fijn balletje gaf op Hakon Lorentzen, die naast schoot, kopte de middenvelder de bal in de 56ste minuut door op Kaars, die zijn 7de doelpunt maakte. Daarna beperkte Helmond Sport zich vooral weer tot tegenhouden.

Dat ging soms met kunst- en vliegwerk, zoals in de 74ste minuut: Havekotte redde bijzonder fraai op een schot van Romano Postema en uit de rebound haalde Lieftink de bal nog van de lijn. Ook uitblinker Flor Van Den Eynden haalde nog een bal van de lijn en dus bleef het 0-1.

Een opsteker voor Helmond Sport, dat de vijfde zege van het seizoen boekte en zo weer wat opklimt. Voor interim-trainer Tim Bakens is het alweer zijn tweede zege in drie wedstrijden, terwijl de zorgen voor Helmonder Streppel bij Roda JC juist groeien.

Roda JC - Helmond Sport 0-1 (0-0). 56. Kaars 0-1.

Gele kaarten: Vossebelt (Roda JC), Chacón, Beugelsdijk, Van Vlerken (Helmond Sport)

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken (85. Terzi), Van Den Eynden, Beugelsdijk, Van Hove; Chacón, Lieftink; Van Keilegom (90+5.Scholten), Lorentzen (85. Van der Meer), Bosiers (66. Arias); Kaars.

