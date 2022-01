Gehavend Helmond Sport nog dieper in de put na terechte nederlaag tegen TOP Oss

Het had wat voeten in de aarde, maar Helmond Sport wist uiteindelijk een selectie klaar te stomen voor de wedstrijd tegen TOP. Met dertien veldspelers en twee doelmannen traden de Helmonders aan: zes spelers ontbraken wegens blessures, twee spelers vanwege corona.

Dat de selectie te krap is, is inmiddels ook serieus doorgedrongen tot de clubleiding: naast nieuweling Thomas Beekman worden er op korte termijn nog één of twee spelers verwacht. Dat is nodig, want op deze manier heeft Helmond Sport weinig in te brengen in de Keuken Kampioen Divisie. Al startte de ploeg van coach Wil Boessen nog best aardig tegen TOP Oss.

Eigen doelpunt?

Arno Van Keilegom raakte na een minuut al de lat, TOP-doelman Norbert Alblas - onthoud die naam - redde nog fraai. Dat deed hij ook toen Dylan Seys na 20 minuten voor zijn neus opdook, maar één minuut later ging Alblas flink de mist in. Seys draaide een hoekschop in, waarna Alblas de bal in zijn eigen doel sloeg: 1-0. Helmond Sport leek het momentum in de wedstrijd te hebben, Jellert Van Landschoot had 2-0 kunnen maken, maar het liep anders.

In de 28ste minuut ging TOP-spits Kay Tejan een ogenschijnlijk onschuldig duel aan met Ilias Breugelmans, die zich blesseerde aan zijn schouder. Arbiter Michael Eijgelsheim liet terecht doorspelen en zag hoe diezelfde Tejan 1-1 maakte. TOP had de wedstrijd daarna voor rust al kunnen beslissen, maar de Osse laagvlieger liet twee grote mogelijkheden op de 1-2 liggen.

Afstandspegel

In de tweede helft was het beste er wel vanaf bij Helmond Sport, dat een machteloze indruk maakte. TOP Oss speelde ook niet groots, maar was wel beter. En TOP heeft met Tejan een spits die kan soren: hij schoot na een uur van afstand fraai raak. En in de slotfase profiteerde Tejan ook nog van een te korte terugspeelbal van Seys en bepaalde hij de eindstand op 1-3.

Daar bleef het ook bij, en dus zakt Helmond Sport verder weg op de ranglijst. De laatste plek komt plots dichtbij, zeker als de aanklager betaald voetbal ook nog een puntenstraf uitdeelt omdat Helmond Sport vorige week geen elftal op de been kon brengen tegen FC Emmen.

Scoreverloop: 21. Alblas (e.d.) 1-0, 28. Tejan 1-1, 59. Tejan 1-3, 77. Tejan 1-3.

Scheidsrechter: M. Eijgelsheim.

Gele kaarten: geen.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, Breugelmans (30. De Bie), Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Beekman (68. Bosiers), Van Landschoot; Seys (80. Van Hove), Goselink, Van Keilegom.