Gehavend Helmond Sport trekt zich weinig aan van kritiek: ‘Ook tegen Excelsior de boel dichthouden’

Nee, Helmond Sport sprankelt niet bepaald de laatste weken. Scoren is en blijft een probleem voor de gehavende ploeg van Wil Boessen, die dat logisch noemt gezien de vele blessures. Hij hamert er nu vooral op om de boel dicht te houden, ook vrijdagavond tegen Excelsior. ,,Daar zijn we goed in.”

De wedstrijd tegen TOP Oss (0-0) was geen lust voor het oog, maar Boessen kan weinig met de kritiek op het aanvalsspel van zijn ploeg. Dat Helmond Sport op Jong AZ na de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie is, komt ook door de blessures van Arno Van Keilegom, Dylan Seys en Keyennu Lont. ,,De mensen die dan roepen dat het zo slecht is, weten niet in wat voor situatie wij zitten. Vanuit ons standpunt hebben we tegen TOP prima gespeeld en bijna niets weggegeven. Met een beetje geluk win je nog en dan hoor je niemand. Belachelijk.”

Quote ls je hele voorhoede wegvalt, is het belangrijk om op de nul te spelen. Ook vrijdag tegen Excelsior Wil Boessen, Helmond Sport

Boessen richt zich vooral op zaken waar hij zich aan vast kan houden. En dat is dus het defensieve werk in Oss, waar Helmond Sport voor de vierde keer in vijftien competitieduels de nul hield. Mede ook door de inbreng van Kevin Bukusu; de van NEC gehuurde verdediger stond zijn mannetje en liet niets of niemand door. ,,Dat is zijn kwaliteit. Als je hele voorhoede wegvalt, is het belangrijk om op de nul te spelen. Ook vrijdag tegen Excelsior.”

Want veel is er in een week tijd niet veranderd bij Helmond Sport. Arno Van Keilegom (lies), Keyennu Lont (teen), Maxime De Bie (heup), Dylan Seys (niet fit) en Bryan van Hove (hamstring) zijn nog altijd geblesseerd. En Jossué Dolet zit nog de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit, dat maakt het er allemaal niet simpeler op voor Boessen.

Zeker niet omdat tegenstander Excelsior in bloedvorm is: de ploeg uit Kralingen, waar Stijn van Gassel het prima doet onder de lat, staat tweede. Met Thijs Dallinga hebben de Rotterdammers een spits die in zijn eentje (17 keer) meer scoort dan Helmond Sport (14 keer) in totaal. ,,Omdat zij zo makkelijk scoren, winnen ze hun wedstrijden. Wij weten dus wat ons te doen staat: de deur achterin dichthouden”, benadrukt Boessen. Net als tegen TOP Oss.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, Bukusu, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Goselink, Houttequiet.