Geplaagd Helmond Sport begint tegen Sparta aan zware reeks: ‘Klinkt gek, maar ik heb vertrouwen’

De coach baseert zich vooral op wat hij doordeweeks op het trainingsveld ziet de laatste weken. Daar gaat het volgens hem ‘steeds beter’ en dan kan die eerste competitieoverwinning sinds 23 maart tegen - toen nog - FC Oss niet uitblijven, is de gedachte in Helmond. ,,Tegen FC Eindhoven (2-1, nederlaag, red.) zag je dat het organisatorisch goed stond, we waren ook volwassener dan eerder dit seizoen”, vond Alflen.

Helmond Sport had ook kansen op de voorsprong, bijvoorbeeld via NAC-huurling Diego Snepvangers, maar die viel niet. Aan FCE-zijde viel het doelpunt uiteindelijk wel; de kleinste man van het veld (Marcelo Lopes) kopte de bal bij de tweede paal zomaar binnen ,,Dat is ook zo'n beetje ons verhaal dit seizoen. Er zijn genoeg wedstrijden die we konden winnen als we in de strafschopgebieden beter waren geweest.”