Gewilde Thomassen blijft vooralsnog bij Helmond Sport: ‘Geen sprake van een vertrek’

Eerder deze week werd bekend dat FC Den Bosch de spits graag terug wil halen naar De Vliert, daarna ontplofte de telefoon van Thomassen. Supporters van FC Den Bosch zien hem graag terugkeren, fans van Helmond Sport gruwelen juist van een vertrek. Er klonken geluiden dat Thomassen met zijn salaris te zwaar op de begroting zou drukken en dat FC Den Bosch hem daarom transfervrij over kon nemen, maar dat werd door technisch manager Louis Coolen meteen ‘nonsens’ genoemd; Thomassen past volgens hem binnen het budget. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van Helmond Sport doet trainer Wil Boessen daar nog een schepje bovenop: ,,Het is mooi dat er belangstelling is voor onze spelers, maar Jordy blijft hier. Er is geen sprake van een vertrek. Klaar.”