Gezocht in Helmond: ervaring en creativiteit

'Ik heb een zak geld nog nooit een doelpunt zien maken', zei Johan Cruijff ooit. Een wijsheid die ze ter harte nemen bij Helmond Sport, dat vanavond aan het echte werk gaat beginnen. Met een van de kleinste spelersbudgetten in de eerste divisie - een slordige 800.000 euro - staat trainer Rob Alflen voor een stevige uitdaging. Het gros van het budget is ook al uitgegeven aan de huidige groep van 22 spelers (14 contractspelers, 4 huurlingen en 4 spelers op amateurbasis). Maar het goede nieuws is: er is ook nog geld over voor versterkingen. Helmond Sport heeft nog ruimte voor twee contractspelers. Twee tips.

Tip 1: ervaring achterin

Met een gemiddelde leeftijd van 21,9 jaar is de selectie van Helmond Sport wel erg jong. Het is dan ook niet gek dat het technisch platform met hoofdscout Eric Clijnk, algemeen directeur Leon Vlemmings, technisch adviseur Louis Coolen en trainer Rob Alflen op zoek is naar ervaring. Hun oog is nu gevallen op Kjell Knops (zie kader), een 31-jarige linksbenige verdediger. De laatste linie is met zeven spelers ook niet heel ruim bezet, vooral op links mag er nog wel wat bij. Nu zijn Nick de Louw (20), Ron Janzen (24) en Joeri Poelmans (22) de enige linkspoten achterin.

Tip 2: creativiteit op rechts

Met 24 doelpunten in vijf oefenwedstrijden was Helmond Sport aardig op schot in de voorbereiding. Wél moet aangetekend worden dat 19 van die treffers gemaakt werden tegen vierdeklasser SV Brandevoort (0-13) en hoofdklasser Gemert (1-6). Met name de linkerkant van de aanval, met NAC-huurling Diego Snepvangers (20) in het bijzonder, sprong in het oog. Aan de rechterkant kan Helmond Sport nog wel wat creativiteit en scorend vermogen gebruiken. Nu maakten Daan Ibrahim (22), Bodi Brusselers (19), Marijn van Heugten (21) en zelfs Poelmans minuten als rechtsbuiten. De ideale oplossing is nog niet gevonden.

