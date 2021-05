Gratis stroopwafels en een lading bier: Go Ahead-fans komen met ludieke bonus voor Helmond Sport

Voorzitter Van Esch over meest nerveuze jaar uit Helmond Sport-geschiede­nis: ‘Staats­steun? Een gotspe dat het daar over gaat’

19 april HELMOND - Philippe van Esch, voorzitter en hoofdsponsor van Helmond Sport, was ervan overtuigd dat ‘zijn’ club geen stadion meer zou krijgen op sportcampus De Braak. In de blessuretijd kwam het alsnog goed, concludeert hij terugkijkend. ,,We moeten nu succesjes gaan sprokkelen.”