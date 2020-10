Grote inzamelingsactie voor opleiding Helmond Sport met hulp van Berry van Aerle en René van de Kerkhof

Heel Helmond Support is een stichting die bestaat uit betrokken sponsoren en supporters van Helmond Sport, dat het - mede door de coronacrisis en het stadiondossier - financieel zwaar heeft. Dat mag niet ten koste gaan van de jeugdopleiding, die nu uit drie elftallen bestaat, maar in enkele jaren uit moet groeien tot een volwaardige opleiding. Om de ‘Helmond Sport Jeugd Academy’ te laten floreren, is kortom geld nodig. Want: ‘De Academy kost veel geld. En in tijden van corona is er veel onzeker en is er financiële slagkracht nodig’, aldus de stichting.