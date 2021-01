Guus Joppen én Helmond Sport hebben zichzelf opnieuw uitgevonden: ‘Linkerrijtje zit er écht in’

Tevreden zijn met een punt? Of balen dat het er niet drie waren? Guus Joppen (31) wist vrijdagavond ook niet zo goed wat hij nu precies moest vinden van het 1-1 gelijkspel tegen Telstar, toch de nummer acht van de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Als we voor rust 2-0 maken, zou dat niet eens raar zijn geweest. Maar dat doen we dan niet. En na rust moeten we blij zijn dat het bij 1-1 blijft”, analyseerde Joppen. Een terechte constatering.