‘Happy end’ voor Helmond Sport dankzij escortservice

De fraaie sfeeractie van Helmond Sport-fans om de bevrijders van de stad te eren, leek even een wrange nasmaak te krijgen nadat de KNVB een boete van 3.750 euro uitdeelde. Maar de supporters zetten hun schouders eronder en haalden het bedrag via crowdfunding binnen. Helmonder Ronnie Kivits leverde met zijn bedrijf Escort Helmond met een bedrag van 250 euro de grootste bijdrage.

Kivits is al jaren een fanatieke Helmond Sport-supporter en plaatste al eens een paginagrote advertentie in het magazine van supporterscollectief We Are Helmond ter ere van het 50-jarige jubileum van de club. Toen al kreeg escorthelmond.nl de nodige aandacht. Nu deed Kivits het met een donatie van 250 euro nog eens dunnetjes over en droeg hij voor een flink deel bij aan een ‘happy end’. Dat kan bij de supporters op veel waardering rekenen. In totaal doneerden er 158 bedrijven, supporters (ook van andere clubs als RKC en sc Heerenveen) en andere personen die sympathie hebben voor Helmond Sport.

Maarten Driessen, initiatiefnemer van de crowdfundingsactie en een van de mannen achter We Are Helmond, stelt dat zijn verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen. Voordat hij de actie startte had hij nauw contact met William Verkoelen van de AA-Side en hoopten ze binnen 24 uur het bedrag bij elkaar te hebben. ,,Maar toen ik vanochtend wakker werd en op mijn telefoon keek, zag ik dat we het bedrag al binnen 12 uur bij elkaar hadden”, zegt Driessen. ,,Echt gaaf, veel lokale ondernemers zijn nauw bij ons betrokken. Met z'n allen hebben we van iets negatiefs iets positiefs gemaakt.” Een afvaardiging van de fans overhandigt het geld vandaag nog aan de club.

Fakkels