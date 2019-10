Hardleers Helmond Sport ook bij Roda JC fors onderuit

Helmond Sport-trainer Wil Boessen had zijn opstelling tegen Roda JC op twee posities gewijzigd. Diego Snepvangers mocht na zijn sterke invalbeurt tegen MVV starten en Bram Zwanen verving op het laatste moment Dean Koolhof, die in de warming-up ziek af moest haken.

Roda op voorsprong

Met die basiself begon Helmond Sport nog aardig aan de wedstrijd, Tibeau Swinnen en Daan Klomp stichtten met kopballen uit corners het eerste gevaar. Maar na 14 minuten was de eerste de beste kans voor Roda JC meteen raak: Klomp schatte de bal verkeerd in, waarna Roland Alberg - onthoud die naam - alle tijd en ruimte had om een hoek uit te kiezen: 1-0.

Ook daarna had Helmond Sport kansjes, maar was de ploeg van trainer Boessen - zoals wel vaker dit seizoen - niet doortastend genoeg in de voorhoede. Roda was dat na de goal van Alberg voor rust ook niet meer, vooral Iké Ugbo verzuimde om de score uit te breiden. Aan de andere kant had Guus Joppen vlak voor rust een kopkans, maar zijn inzet ging voorlangs.

2 tegengoals in 3 minuten

In de tweede helft vergooide Helmond Sport de wedstrijd in amper 3 minuten. De uitploeg kwam onthutsend zwak uit de kleedkamer en stond in de 48ste minuut al met 3-0 achter. Bij de 2-0 verspeelde Van Gassel de bal aan Roda JC en was het weer Alberg die bij de tweede paal simpel binnen kon schieten. Eén minuut later maakte diezelfde Alberg ook nog de 3-0.

In de slotfase maakte Jordy Croux uit een counter ook nog 4-0 en dus duurt de lijdensweg van Helmond Sport in uitduels voort. Eerder dit seizoen kreeg de ploeg al klop bij Cambuur, NAC (beiden 5-1) en Excelsior (3-1). Bij Jong FC Utrecht werd vorige week voor het eerst op vreemde bodem een punt gepakt, maar tegen Roda JC gaf de ploeg wederom niet thuis.