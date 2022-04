Havekotte en Houttequiet Helmondse helden: ‘Nee joh, Jules kan helemaal niet koppen’

‘Hij de man of the match? Nee joh, dat ben ik. Jules kan helemaal niet koppen.” Mike Havekotte zegt het breeduit grijnzend. Keeperstrainer Wim Ribbens hoort het in de kleedkamergang in Wijdewormer lachend aan. Hij knikt. Havekotte heeft tegen Jong AZ deze vrijdagavond dan ook formidabel gekeept. Maar het is uiteindelijk Jules Houttequiet die voor Brabantse blijdschap zorgt in de voorlaatste speelronde van de eerste divisie, met zijn eerste competitiedoelpunt in dienst van Helmond Sport.