Heerenveen niet verder met Helmond Sport-huurling Van Koesveld

Van Koesveld is momenteel aan zijn tweede seizoen op huurbasis in Helmond bezig. De geboren Hagenees kent een wisselvallig seizoen, ook door blessures. Hij raakte zijn basisplek gaandeweg het seizoen ook kwijt, maar is de laatste weken weer een zekerheidje centraal achterin.

Optie

Heerenveen had nog een optie om het contract van Van Koesveld te verlengen, maar doet dat niet. De linkspoot kwam in de zomer van 2008 naar de opleiding in Friesland om vervolgens naar Ajax te verkassen. Sinds 2015 is hij weer in dienst van Heerenveen, dat hem de laatste 2 seizoenen aan Helmond Sport verhuurde.