Heldhaftig Helmond Sport krijgt onverdiende dreun in blessuretijd van gepromoveerd PEC

Helmond Sport heeft PEC Zwolle opgejaagd en afgejaagd. Maar genoeg voor een nieuwe stunt op de slotdag van de eerste divisie, zoals die exact twee jaar en een week bij De Graafschap, zat er vrijdagavond niet in door een doelpunt in blessuretijd: 2-3.

In 2021 verpestten de Helmonders een feest in Doetinchem. Toen had de opponent alles in eigen hand had voor een promotieticket naar de eredivisie. Ditmaal had de tegenstander dat niet voor de titel. PEC was afhankelijk van Heracles, door het mindere doelsaldo (+55 om +59). De koploper maakte geen fout tegen Jong Ajax: 2-0.

Martijn Kaars eiste bij Helmond Sport maar weer eens de hoofdrol op. De clubtopscorer van draaide in de eerste helft eigenhandig een 1-0 achterstand om in een voorsprong. Hij tekende voor twee identieke goals: beide keren een schuiver in de verre hoek na een voorzet van rechts. In de 21ste minuut bereidde Eros Maddy het doelpunt voor, vlak voor rust Jarno Lion.

Grote kansen

Kaars maakte zo zijn dertiende en veertiende treffer in de Keuken Kampioen Divisie. En dat bij een ploeg halverwege het rechterrijtje. Maar opvallender was misschien wel dat er tegen PEC niet meer bijkwamen. Kaars kreeg genoeg kansen om zijn seizoenstotaal op te krikken. Zo kopte hij na een kwartier in handen van PEC-keeper Jasper Schendelaar en schoot hij in de 69ste minuut rakelings naast.

Die missers deden, net als de twee van invaller Jafar Arias overigens, uiteindelijk aardig wat pijn. Want PEC, dat voor de wedstrijd al een promotieticket op zak had, knokte zich terug in het duel. Kaars’ evenknie Lennart Thy nam de gasten bij de hand. Hij had al voor de 0-1 gezorgd en maakte ook de 2-2 na balverlies van Lucas Vankerkhoven. En daarmee was het niet gedaan: in de vijfde minuut van de blessuretijd tekende Sven Zitman voor de onverdiende 2-3.

Zo was Helmond Sport-doelman Mike Havekotte toch driemaal verslagen. De keeper die zijn 76ste wedstrijd op rij (en zijn laatste duel) speelde voor Helmond Sport had van te voren nog meerdere ballen uit zijn goal geranseld. Zijn naam werd dan ook terecht gescandeerd door de fans.