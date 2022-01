Helmond Sport-aanvaller keert na teleurstellende periode per direct terug naar KV Mechelen

Done deal: Helmond Sport huurt schaduw­spits van NEC

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook daadwerkelijk een feit: Thomas Beekman (21) is tot het einde van dit seizoen speler van Helmond Sport. De schaduwspits wordt gehuurd van NEC, dat nog een optie heeft om het aflopende contract van de Arnhemmer met één seizoen te verlengen.

