Helmond Sport-aanwinst De Regt zorgt voor scheve gezichten bij TOP Oss

Enkele weken geleden maakten TOP Oss en De Regt bekend dat het verblijf van de verdediger met minimaal een jaar werd verlengd. Dat hij nu als transfervrije speler vertrekt naar Helmond Sport zorgt bij buitenstaanders voor vraagtekens. Want had hij geen contract getekend? ,,Ferry bleef bij ons op amateurbasis met de kans om een contract te verdienen. De afgelopen twee jaar is hij lang geblesseerd geweest, dus samen met Ferry kozen wij voor deze constructie", vertelt algemeen directeur Peter Bijvelds. De Regt had wel de mogelijkheid om te vertrekken bij TOP Oss wanneer een andere club hem een contract aanbood.

Zondagochtend meldde Helmond Sport zich plots bij Bijvelds. ,,Ons werd vervolgens gezegd dat wij diezelfde dag een keuze moesten maken, anders zou hij naar Helmond Sport gaan", zegt Bijvelds. En die opstelling zorgt voor teleurstelling bij Bijvelds. ,,Ferry had tegen Helmond Sport kunnen zeggen: ‘Geef TOP Oss wat meer tijd.’ Maar dat deed hij niet en daardoor werden we onder druk gezet. En het enthousiasme om hem een contract aan te bieden werd er niet groter op, moet ik je eerlijk vertellen. Ik zeg niet dat we hem anders een contract aan hadden geboden, maar dit maakte de keuze wel makkelijker.” Achteraf gezien blijft Bijvelds achter de beslissing staan om De Regt niet direct een contract aan te bieden. ,,Er waren wat zorgen over zijn fitheid. Niet over zijn kwaliteit, dat staat buiten kijf. En dat hij kon vertrekken was onderdeel van de afspraak en dan moet je ook een grote jongen zijn wanneer hij kiest om er gebruik van te maken. Maar de manier en de snelheid waarop dit is gegaan zorgt voor een onaangenaam gevoel. Zeker gezien de relatie die wij met Ferry hebben.”

De Regt zelf wil niet veel kwijt over hoe zijn vertrek is verlopen. ,,Het is gelopen zoals het is gelopen. Meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen", zegt de verdediger. ,,Ik heb voor zekerheid gekozen. In Helmond weet ik wat ik heb. Ik ben nu gewoon fit en heb nergens last van.” Het is voor hem een terugkeer op bekend terrein. Tussen 2012 en 2015 speelde hij 83 wedstrijden voor de Helmonders, die vorig seizoen op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie eindigden. ,,Het is fijn binnenkomen. De club wil sportief vooruit en het is leuk om daar deel van uit te mogen maken.”