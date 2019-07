Helmond Sport-aanwinst Orhan Dzepar is creatief binnen én buiten de lijnen

interviewOrhan Dzepar (23) springt in het oog bij Helmond Sport in de voorbereiding. Al kon ook hij zaterdag een stevige 5-0 oefennederlaag tegen Heracles Almelo niet voorkomen. De creatieve middenvelder over zijn Bosnische roots, gitaarspelen en zijn verwachtingen.

Een leven als profvoetballer? Orhan Dzepar (23) had lange tijd niet gedacht dat hij het zou leiden. Op zijn achttiende werd hij pas in de opleiding van Go Ahead Eagles opgenomen, nadat hij daarvoor bij FC Zutphen en SP Eefde speelde. ,,Teamgenootjes werden regelmatig gescout, ik niet. Ik was ook helemaal niet bezig om prof te worden", weet Dzepar, die toen Bouwkunde studeerde. Inmiddels volgt hij een opleiding Bedrijfsadministratie.

Zijn focus ligt namelijk meer op voetbal, nadat hij in 2015 doorbrak bij Go Ahead, waar hij tachtig duels speelde. Vorig seizoen begon hij als basisspeler, maar toen het even minder liep werd hij geslachtofferd door coach John Stegeman. ,,Hij wilde het anders gaan doen, dat was voor mij moeilijk. Het was tijd om verder te kijken", stelt Dzepar. Helmond Sport was er snel bij. Directeur Leon Vlemmings kent de linkspoot nog van toen hij trainer van Go Ahead was en wilde Dzepar eigenlijk vorig seizoen al halen.

,,Bij Go Ahead staat er altijd druk op omdat je tussen de top van de eerste divisie en onderkant van de eredivisie speelt. Ik heb vijf trainers meegemaakt, daardoor was er niet echt een plan met mij", merkt Dzepar. Bij Helmond Sport is dat plan er wél: de kans is groot dat hij als linkermiddenvelder zijn minuten gaat maken dit seizoen.

Ontvluchten

Ook voor zijn persoonlijke ontwikkeling is de stap naar Helmond goed: Dzepar verruilt zijn ouderlijk huis in Eefde voor een appartement in Helmond. Hij woonde z'n hele leven in het Gelderse dorpje, waar zijn ouders begin jaren '90 neerstreken om de Bosnische burgeroorlog te ontvluchten. Het Balkanbloed zit in hem, maar Dzepar voelt zich vooral Nederlander. ,,Toen ik jonger was ging ik vaak naar Bosnië om familie op te zoeken, de laatste tijd is dat verwaterd. Ik sprak toen goed Bosnisch, maar niet vloeiend. Een heel gesprek voeren, is lastig."

Dan schiet de creatieve middenvelder in de lach als hij praat over het temperament van de Balkan, dat ergens ook in hem schuilt. ,,Bij mij vriendin thuis zijn er zelden discussies, is het altijd rustig. Als je bij mij thuis bijvoorbeeld je afspraken niet nakomt, dan gaat dat iets anders. Dat krijg je dan wel te horen."

Vader Sule en moeder Amela hebben het beste voor met hun zoon. Ze hamerden erop dat hun zoon zich breed ontwikkelde. En dus leerde Dzepar gitaarspelen, koken, en windsurfen. ,,Ik speel iedere dag gitaar, dan kom ik tot rust."

Trainer Wil Boessen is ook een gitaarliefhebber. Die gezamenlijke passie is al eens ter sprake gekomen. Net zoals de verwachtingen. ,,De ambitie om play-offs te halen is er zeker, maar we moeten reëel blijven. De club heeft lastige jaren achter de rug", zegt Dzepar, die zaterdag in het oefenduel met Heracles (5-0 verlies) ruim een uur speelde.