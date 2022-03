Helmond Sport aast na ‘teleurstelling’ op eerherstel tegen VVV-Venlo: ‘Hebben wat goed te maken’

Helmond Sport maakt excuses aan FC Emmen: ‘Heel vervelend, maar we kunnen echt niet spelen’

Helmond Sport heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan, maar de club is niet in staat om tegen FC Emmen een elftal op de been te brengen. En dus blijven de Helmonders vrijdagavond thuis, tot hun afgrijzen. ,,We verontschuldigen ons voor de ontstane situatie, met name richting FC Emmen.”

14 januari