Helmond Sport accepteert fikse straf van KNVB en staat nu laatste: ‘De boel niet op de spits drijven’

Helmond Sport liet de KNVB op 13 januari weten dat het vanwege een corona- en blessuregolf geen elftal op de been kon brengen én dus niet kon spelen tegen FC Emmen. De voetbalbond heeft daar ook regelgeving voor, maar dan moet er wel sluitend bewijs zijn. En dat was er in de ogen van de bond en de aanklager betaald voetbal niet. Er waren wel een aantal spelers besmet met corona, maar niet genoeg om een hele wedstrijd af te gelasten.

Het probleem zat hem vooral ook in het aantal geblesseerde spelers. Of zoals de aanklager betaald voetbal stelt: ‘Helmond Sport heeft niet kunnen aantonen dat er, als gevolg van ontvangen positieve coronatesten, minder dan 13 (speelgerechtigde) spelers en/of geen doelverdedigers beschikbaar waren voor de wedstrijd van 14 januari 2022.’

Directeur Philippe van Esch neemt zijn verlies. ,,Je kan het ook niet accepteren, maar de vraag is wat er dan gaat gebeuren. Ik denk nog steeds dat we in ons recht staan, maar voor nu hebben we gedacht: laten we ermee ophouden. We willen de relatie met de KNVB ook niet op de spits drijven”, aldus Van Esch. De club accepteerde de straf ook al omdat de puntenstraf geen gevolgen heeft voor de vierde periode, de laatste kans voor Helmond Sport om nog wat van het teleurstellende seizoen te maken.

Ontslag Boessen

Ondertussen pakte Helmond Sport op de transfermarkt ook door om zulke situaties in de toekomst te vermijden: de clubleiding breidde de krappe selectie uit met vier spelers, die in de inhaalwedstrijd eventueel een rol kunnen spelen. Het is nog onbekend wanneer de wedstrijd ingehaald wordt, wel is al duidelijk dat trainer Wil Boessen er dan niet meer bij is: hij werd maandag op non-actief gesteld door de clubleiding. Tegenvallende prestaties en ‘een gebrek aan vertrouwen’ kostten de Limburgse oefenmeester de kop, liet de directie in een reactie aan het ED weten.