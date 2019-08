Helmond Sport al voor rust van de mat geveegd door NAC

De start van de competitie tegen FC Volendam was nog hoopgevend, maar Helmond Sport werd in Breda weer met beide benen op de grond gezet. De eerste helft was een pijnlijke en belabberde vertoning van de ploeg van Wil Boessen, bij de rust was het liefst 4-0 voor NAC.

Het leed was al vroeg geschied. In de 2de minuut verwerkte Stijn van Gassel een schot van Mounir El Allouchi maar half en was de rebound een prooi voor spits Finn Stokkers: 0-1. Het spelbeeld was daarna eenzijdig, NAC viel aan, Helmond Sport probeerde tegen te houden. Zelf waren de Helmonders amper gevaarlijk. In de 26ste minuut werd het 2-0; NAC mocht naar hartelust combineren en Arno Verscheuren schoot de bal vanaf 20 meter secuur raak.

Boessen grijpt in

Boessen had het daarna wel gezien. Hij haalde Sander Vereijken naar de kant en ging 4-4-2 spelen in de hoop de schade te beperken. Het hielp niet; Mounir El Allouchi prikte even later de 3-0 binnen nadat niemand hem een strobreed in de weg legde. Vooral Jeffrey Neral, de vervanger van de geschorste Guus Joppen, zag er daarbij niet goed uit. En het werd daarna nog erger: Luka Ilic speelde Daan Klomp simpel uit en schoot de bal in de korte hoek: 4-0.

In de rust greep Boessen opnieuw in; ditmaal verliet de tegenvallende Neral het veld voor Nick de Louw. De Helmonders begonnen ook uiterst voortvarend aan de tweede helft, al binnen een minuut schoot invaller Robert Mutzers de bal al achter NAC-doelman Nick Olij.

Schade enigszins beperkt