Helmond Sport begint 8 juli met open training aan voorbereiding nieuwe seizoen

De eerste training is toegankelijk voor publiek. Om supporters maximaal in de gelegenheid te stellen de training te bezoeken, is besloten om het op een zondag te plannen. Een kleine week na de eerste training zal het eerste oefenduel plaatsvinden. Helmond Sport zal dan op bezoek gaan bij de amateurs van SV Brandevoort.

Behalve het duel met Brandevoort staat ook het interessante affiche met Gemert op het programma. Het duel met de hoofdklasser, die onlangs in de nacompetitie voor de derde divisie werd uitgeschakeld, vindt een week later plaats. Over de verdere invulling van het oefenprogramma is nog geen duidelijkheid.