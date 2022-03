Helmond Sport beleeft door onnodige rode kaart een verloren avond tegen VVV-Venlo

Helmond Sport had wat goed te maken na de belabberde vertoning tegen Almere City FC van vrijdag, trainer Sven Swinnen eiste ‘grinta’ van zijn ploeg en kreeg dat tegen VVV-Venlo aanvankelijk ook te zien. En dat ondanks een flinke lijst aan afwezigen: Helmond Sport speelde gedwongen in een 3-4-3-formatie met Bryan van Hove en Boyd Reith op de flanken.

Dat pakte in de beginfase dus redelijk uit, al kreeg VVV de eerste grote kans: Mitchell van Rooijen plaatste de bal met zijn borst op doel, maar keeper Mike Havekotte duwde de bal nog knap op de lat. Daarna drukte Helmond Sport wat meer en kreeg het ook kansen, onder meer via Reith, maar vanaf de 23ste minuut keerden de kansen: Sander Vereijken pakte een domme rode kaart.

Stevige tackle

De Helmonder maakte in drie minuten tijd twee onnodige overtredingen, de eerste - een pittige tackle op Simon Janssen - had al direct rood op kunnen leveren, maar scheidsrechter Laurens Gerrets gaf toen nog geel. Drie minuten later zwaaide de Helmonder wild met zijn arm en was Gerrets onverbiddelijk, Helmond Sport speelde dus ruim een uur met tien man.

Helmond Sport bleef knokken en zag een doelpunt van Jessy Hendrikx afgekeurd worden wegens buitenspel. Anderzijds kreeg VVV ook wat meer kansjes, op slag van rust was het uiteindelijk raak: Carl Johanssen schoot de bal uit een voorzet hard in het Helmondse doel.

Venema schiet met scherp

Na rust was Maxime De Bie met een kopbal nog dicht bij de gelijkmaker, maar in de 63ste minuut was het Nick Venema die met een bekeken schot de 0-2 maakte. Daarna was het ook wel gespeeld op De Braak, met tien man kon Helmond Sport geen vuist meer maken. Venema maakte in de slotfase ook nog zijn tweede en bepaalde de eindstand zo op 0-3.