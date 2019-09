Helmond Sport beleeft rampzalige avond tegen SC Cambuur

Helmond Sport-trainer Wil Boessen hoopte dat zijn ploeg geleerd had van de uitwedstrijd tegen NAC (5-1 nederlaag), maar dat bleek tegen SC Cambuur allerminst het geval. Als je als uitspelende ploeg in 45 minuten tijd al 3 keer het nummer ‘t Woanskip van Anneke Douma hebt gehoord, is dat meestal foute boel. En dat was het ook voor Helmond Sport, dat voor rust geen schijn van kans had in Leeuwarden. Bij rust stond het al 3-0 voor de thuisploeg.

De Helmonders hielden de boel het eerste kwartier nog aardig dicht achterin; Cambuur was wel gevaarlijk, maar kreeg geen echte kansen. Daarna barstte de bom alsnog. Eerst was het Robert Mühren die achter de verdediging opdook en de bal vakkundig voorbij doelman Stijn van Gassel schoot: 1-0. En na een klei halfuur werd het ook nog 2-0, nadat Issa Kallon alles en iedereen voorbij dribbelde en de bal panklaar legde voor Jamie Jacobs. Weer een paar minuten later verloor Sander Vereijken knullig de bal en was het Ragnar Oratmangoen die met een fraaie lob de 3-0 op het Friese scorebord wist te zetten.

Boessen is het beu

Boessen was het op dat moment aardig beu en greep in door linksback Joeri Poelmans - niet de enige die het zwaar had - na 35 minuten al naar de kant te halen. Diego Snepvangers, die op de bank begon omdat Bodi Brusselers de voorkeur kreeg, verving Poelmans als linksback.

Ook na rust werd snel duidelijk dat het een rampzalige avond voor Helmond Sport zou gaan worden. Binnen 5 minuten lag de bal alweer achter Van Gassel, ditmaal kon Robin Maulun kappen, draaien, kappen, draaien en raak schieten: 4-0. En Helmond Sport? Dat kreeg in het laatste halfuur nog een aantal kansen. Één van die kansen ging er ook in: Snepvangers gaf een voorzet op Orhan Dzepar die de bal fraai in de hoek knikte: 4-1. Het leverde allemaal geen punten meer op en dus leed Helmond Sport alweer de derde uitnederlaag dit seizoen. Het werd een 5-1 nederlaag, omdat Delano Ladan nog een strafschop benutte.