Helmond Sport beloont opgeleefde verdediger en doelman met contract

Met name Van Hove viel na de winterstop in positieve zin op. De linksback uit Weert speelde ooit nog in de opleiding van PSV, maar kwam via het beloftenelftal van Roda JC in beeld op De Braak. Na een moeizame start, hij had flink last van corona, knokte hij zich knap in de ploeg en speelde hij Dean van der Sluijs zelfs uit de basis. In zijn eerste seizoen als prof kwam Van Hove tot 18 duels, waarin hij één assist gaf. Hij tekent voor twee seizoenen (plus een optie voor een extra jaar).