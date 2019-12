Helmond Sport benoemt Ari de Kimpe en Philippe van Esch tot erelid

De Kimpe was in 1996 al bestuurslid bij Helmond Sport en haalde destijds onder anderen Louis Coolen binnen als trainer. Later trad hij uit het bestuur, maar met zijn bedrijf Ariza bleef hij de club altijd sponsoren. De Kimpe was zelfs een tijdje hoofdsponsor van de club die hem nauw aan het hart gaat en was ook de laatste jaren lid van het bestuur. In juni deed de Helmonder een stapje terug en trad hij uit het bestuur. Nu is hij benoemd tot Erelid.