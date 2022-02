Helmond Sport bereikt akkoord met Boessen over ontslag

Helmond Sport moet noodgedwon­gen wat schuiven tegen Jong Ajax

Helmond Sport moet het maandagavond in Amsterdam stellen zonder de geschorste Boyd Reith, daardoor is er weer een basisplaats voor Jelle Goselink. Ondanks het gemis van een van zijn beste spelers, heeft Wil Boessen vertrouwen in een resultaat tegen Jong Ajax: ‘Ik zie een stijgende lijn.’

19 december