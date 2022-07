Helmond Sport besluit turbulente transferweek met gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

Helmond Sport heeft een drukke transferweek afgesloten met een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles op de open dag: 1-1. De Helmonders lieten zien dat het verdedigend steeds beter in elkaar valt - en dan moet Tom Beugelsdijk nog instromen - maar óók dat het aanvallend nog beter moet.

Nee, Tom Beugelsdijk deed nog niet mee in de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verdediger, die vlak voor de wedstrijd officieel werd gepresenteerd aan het publiek, sluit volgende week aan op het trainingskamp in Hoenderloo. De andere grote aanwinst van de week, Peter van Ooijen, maakte wél zijn eerste officieuze minuten. Ook Eros Maddy viel in. De vierde aanwinst van de week, Gemert-talent Dylan van Diepen, is nog geblesseerd.

Proefspeler Emir Terzi was er niet meer bij, net als Augustine Loof. Dat betekent niet dat Helmond Sport geen toekomst meer ziet in de rechtsbacks, zij blijven op de radar en gaan mogelijk nog mee op trainingskamp. Toch ligt daar zeker niet de prioriteit, de Helmonders zijn vooral op zoek naar een serieuze aanvallende versterking.

Volledig scherm Wassim Essanoussi maaktein de 67ste minuut op fraaie wijze de gelijkmaker voor Helmond Sport. © Kevin Senders

Kwaliteitsinjectie

Ook tegen eredivisionist Go Ahead bleek dat de ploeg van trainer Sven Swinnen nog wel een kwaliteitsinjectie in de voorhoede kan gebruiken. Al was het al wel beter dan de voorgaande oefenduels. Zo kreeg Bryan Van Hove na vier minuten al een prima kans om te scoren, maar hij stuitte op doelman Jeffrey de Lange. Daarna ging Robin van der Meer de mist in; de captain verspeelde de bal, waarop Go Ahead-aanvaller Isac Lidberg profiteerde: 0-1.

In de tweede helft beet Helmond Sport wat meer van zich af, ook door de impulsen van nieuwelingen als Van Ooijen en Maddy. In de 67ste minuut werd het dan ook 1-1; Van Ooijen opende op Jellert Van Landschoot, die de bal teruglegde op Wassim Essanoussi, die met zijn linker venijnig hard raak schoot. Een fraaie treffer van de talentvolle Helmonder, die na zijn vertrek bij VVV-Venlo gebrand is om zichzelf in zijn thuisstad te lanceren.

Het doelpunt van Essanoussi was ook meteen het laatste hoogtepunt van de wedstrijd, Helmond Sport vervolgt de oefencampagne met een uitwedstrijd tegen Lierse SK volgende week zaterdag.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-1 (0-1). 19. Lidberg 0-1, 67. Essanoussi 1-1.

Opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer, Van Hove; Lion (60. Essanoussi), Lieftink (46. Mistrafovic); Van Keilegom (60. Van Ooijen), Goselink (75. Scholten), Van Landschoot (70. Van Landschoot); Kaars (46. Bosiers).