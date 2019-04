Helmond Sport bezwijkt onder de druk van NEC en lijdt 22ste nederlaag

De basiself van Helmond Sport ging aardig op de schop voor het duel met NEC. Zo stond Joeri Poelmans weer eens linksback en werden Maiky Fecunda, Maikel Verkoelen en Juul Respen geslachtofferd. Zodoende waren er basisplaatsen voor Diego Snepvangers, Bram Zwanen en FC Twente-huurling Dylan George. Die laatste begon voor het eerst in de basis.

Helmond Sport begon alleraardigst in De Goffert. In de beginfase trok Jordan van der Gaag het spel naar zich toe en werd er bij vlagen prima gevoetbald. Tibeau Swinnen schoot al snel nét over het doel, even later was het alsnog 0-1. Arne Naudts vond basisdebutant George, die zich handig vrij speelde, verder dribbelde en de bal voorbij de verbouwereerde doelman van NEC schoot: 0-1. Daarna voerde NEC, dat nog volop om de play-offs speelt, de druk op.

Poelmans laat zich foppen

Na een halfuur haalde Zwanen de bal uit een corner van de lijn en weer even later was er van dichtbij een enorme kans voor Mart Dijkstra, die de bal wild over het doel schoot. Op slag van rust viel de gelijkmaker alsnog. Poelmans liet zich foppen door Randy Wolters, die zo uit zijn rug liep en doelman Stijn van Gassel passeerde: 1-1. Dat was ook de ruststand.

Ook in de tweede helft stond Helmond Sport veelal met de rug tegen de muur. Nadat Josef Kvida al snel met een kopbal voor de 2-1 zorgde, leek de ploeg van Alflen een zware avond tegemoet te gaan. Léék, want even later ging de bal op de stip. Naudts joeg goed door en werd onderuit getrokken door Frank Sturing, captain Swinnen benutte de strafschop: 2-2.

NEC beslist wedstrijd