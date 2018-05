Helmond Sport bindt jeugdproduct Bram Zwanen voor twee seizoenen

De tweejarige verbintenis is loon naar werken voor Zwanen, die afgelopen seizoen doorbrak in de hoofdmacht van Helmond Sport. De middenvelder debuteerde op 15 september in de verloren thuiswedstrijd tegen Jong Ajax en maakte in totaal in 24 competitiewedstrijden plus één bekerwedstrijd speelminuten, waarvan 21 keer als basisspeler. Na de winterstop was hij zelfs een vaste waarde in het elftal.