Helmond Sport blijft zwak presteren in uitduels, Almere City is maatje te groot

Analyse Heel Helmond sombert; vurig gewenste sport –en beleefcam­pus verliest nu al zijn glans

24 februari HELMOND- De te bouwen Braak-campus is voor Helmondse begrippen op zich al een buitencategorie klus, zowel in geld, logistiek als in samenwerking. Het elan van kort na de start lijkt nu verdwenen door tegenvallers en vooral irritaties over de opstelling van Helmond Sport, dat zich tekort gedaan voelt. Het wordt er alleen nog maar moeilijker op.