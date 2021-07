Helmond Sport boekt ruime zege op degradant VVV

Doelman Mike Havekotte en Dylan Syes, beide proefspeler op De Braak, zaten vrijdagavond nog niet bij de selectie. Ze zijn nog niet wedstrijdfit. Seys moet eerst nog opgetraind worden, dat gaat vermoedelijk nog wel enkele weken duren, is de verwachting. Ook Keyennu Lont zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Helmond Sport. De oud-aanvaller van Feyenoord en AZ is op stage, maar speelde door een blessure nog geen oefenduels. Hij maakte bij een stand van 1-4 zijn eerste minten voor Helmond Sport.

Bij rust was het 1-2 door prima doelpunten van Goselink (voorzet Van Keilegom) en Houttequiet. Op slag van rust deed VVV via Braken iets terug. Maar ook in de tweede helft scoorde Helmond Sport twee keer. Eerst was het Goselink met zijn tweede van de avond. Op het uur scoorde Van Keilegom, na een assist van Reith. Hierna begon het grote wisselen, wat het spel niet ten goede kwam. Aanwinst Jellert van Landschoot maakte na zijn invalbeurt tegen PEC nu een prima indruk tegen VVV.