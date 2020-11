Helmond Sport breidt bestuur uit met financiële topman Pieter-Paul Saasen: ‘Kijk vooral vooruit’

Saasen groeide op in de Pronto en was al vroeg supporter van Helmond Sport, waar hij achter de goal stond. Hij is de club altijd blijven volgen, ook de laatste jaren. De financiële topman van IT-bedrijf Ctac uit Den Bosch is ook een goede bekende van voorzitter Philippe van Esch, die hem benaderde voor een bestuursfunctie. ,,Philippe en ik gaan al ver terug. Ik heb ook vaker met hem in een bestuur gezeten, zoals bij de sponsoractie Helmond voor Helmond. Toen hebben we nog de Mont Ventoux beklommen”, zegt Saasen, die zich op de financiën zal richten.