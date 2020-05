Helmond Sport broedt op plan B, ook omdat fans mogelijk een jaar niet welkom zijn in het stadion

Dat supporters vanwege het coronavirus mogelijk een jaar of langer niet welkom zijn in stadions, heeft ook Helmond Sport bereikt. De club broedt - ook daarom - druk op een plan B, de directie zit zeker niet stil en verwacht eind volgende week met meer informatie naar buiten te kunnen komen.

Het moge voorop staan dat Helmond Sport er net als alle andere clubs ontzettend van zal balen als supporters daadwerkelijk pas in 2021 weer het stadion in mogen. Uit de brief van zorgminister Hugo de Jonge valt af te leiden dat het wel een jaar of langer kan gaan duren. Daarom broedt de directie van de Helmonders druk op een alternatief plan, vooral omdat die maatregelen ook financieel impact hebben op de begroting van de club.

200.000 euro wedstrijdinkomsten

Helmond Sport haalt jaarlijks zo'n 200.000 euro aan inkomsten binnen van losse kaartjes en seizoenkaarten. En verder wordt er voor zo'n 20.000 euro aan hapjes en drankjes in het stadion verkocht en wordt er nog eens een fors bedrag verdiend aan het businessclubrestaurant, dat wordt wordt gerund door een stichting van sponsoren.

Het is wat dat betreft een prettige meevaller dat het gros van de 600 seizoenkaarthouders onlangs aankondigde hun kaart sowieso te verlengen. De supporters willen, zeker in deze tijd, achter hun club blijven staan. Dat maakt het werk van de directie ietsje makkelijker, maar de uitdaging blijft desondanks groot. In het plan B wordt alles meegenomen, van inkomsten uit wedstrijden tot inkomsten uit sponsoring, het spelersbudget en veel meer.