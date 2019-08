Helmond Sport contracteert Ajax-doelman Van Bladeren

Fandag Helmond Sport: handteke­nin­gen­ja­gers tussen de marktkra­men

10:43 HELMOND - Hij kon een jaar geleden nog in de massa opgaan wanneer hij over de Helmondse markt struinde, maar anoniem rondwandelen is er op een zonovergoten zaterdagmiddag even niet bij voor Sander Vereijken. Voor de watervlugge vleugelaanvaller is het als nieuwbakken speler van Helmond Sport handtekeningen uitdelen en selfies maken geblazen in hartje Helmond. Met zijn ploegmakkers begeeft Vereijken – direct herkenbaar aan de warming up-kleding van zijn club – zich op zaterdag tussen het winkelende publiek.