Helmond Sport contracteert gewilde Karim Loukili: ‘Als iets goed is, moet je daar ook naar handelen’

Technisch coördinator Louis Coolen hoorde ook de geluiden dat meerdere clubs interesse in Loukili hadden, maar stelt ook dat Helmond Sport zich niet onder druk heeft laten zetten. ,,Zoals onze trainer vorige week al zei: als iets niet goed is, is het niet goed. Maar als iets wel goed is, moet je daar ook naar handelen. En het is duidelijk dat Karim kwaliteiten heeft”, zegt Coolen. ,,Hij moet ook vlieguren maken in het profvoetbal. Dat kan bij ons.”

Ook Koot tekent contract

Het technisch platform van de Helmonders, dat naast Coolen bestaat uit Ari de Kimpe, Eric Clijnk en trainer Wil Boessen handelde zaterdagochtend slagvaardig en bereikte een akkoord met de vleugelaanvaller. Ook doelman Rowen Koot tekent een contract op De Braak. Hij komt over van Fortuna en gaat de concurrentiestrijd aan met Stijn van Gassel, die de laatste jaren een vaste waarde is op De Braak. Verder traint doelman Luuk Brand mee. ,,Rowen heeft het net als Karim goed gedaan in de voorbereiding. Ook hij moet vlieguren maken”, zegt Coolen.

Loukili doorliep de opleiding van FC Utrecht, waar hij voornamelijk voor de beloften speelde. Later speelde hij nog even in Marokko, bij Jong Sparta en sinds januari voor 1.FC Phönix Lübeck op het vijfde Duitse niveau. Hij zei onlangs al dat hij een verblijf in Helmond wel ziet zitten. ,,Ik ben hier goed opgevangen en kende al de nodige jongens.” Hij waardeerde het ook dat Helmond Sport-trainer Boessen hem al eens bekeek bij Jong Sparta.

Volledig scherm Rowen Koot tekent voor één seizoen met een optie op nog een extra seizoen in Helmond. © BSR Agency