Helmond Sport deelt FC Eindhoven enorme dreun uit: ‘Dat telt hier in Helmond’

Hij dacht in aanloop naar de derby van gisteren nog wel even terug aan de wedstrijd tegen FC Eindhoven in 2017. Toen, op de laatste speeldag van het seizoen, schoot Helmond Sport de play-offambities van de rivaal al eens aan diggelen met een 2-2 gelijkspel. Gisteren deden doelman Stijn van Gassel (foto inzet) en zijn teamgenoten dat nog eens dunnetjes over met een 2-1 thuiszege. Goed, FC Eindhoven heeft in theorie dan nog wel een kans op de nacompetitie, maar in praktijk is het - om met de woorden van aanvoerder Branco van den Boomen te spreken - 'einde verhaal'. ,,Je weet dat de derby hier leeft. Dan is het mooi dat je voor de supporters de punten over de streep kan trekken", zei Van Gassel.