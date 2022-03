Helmond Sport dieper in de put na knullige nederlaag tegen Almere City FC

Helmond Sport kon vrijdagavond in de kelderkraker tegen Almere City FC geen moment een vuist maken. De ploeg van Sven Swinnen was aanvallend machteloos en gaf de doelpunten ook nog eens knullig weg: het werd uiteindelijk 3-0. De Helmonders staan nu nóg steviger op de laatste plaats.

Hij is normaal gesproken de meest betrouwbare speler van Helmond Sport: Jarno Lion is in zijn eerste seizoen als profvoetballer - mits fit - een zekerheidje op het middenveld, maar uitgerekend de Belg beleefde een afgrijselijke avond in het Yanmar Stadion van Almere City FC. En dat terwijl beide staartploegen aanvankelijk niet eens zo veel voor elkaar onder deden.

Ja, Almere City FC voetbalde wat makkelijker, maar werd amper gevaarlijk. Net als Helmond Sport trouwens: dat kwam in de eerste 45 minuten niet verder dan een kans voor Dylan Seys, die op de doelman stuitte. Even later ging Lion de mist in, hij verspeelde de bal ietwat ongelukkig aan Thijs van Leeuwen en trok daarna aan diens shirt: penalty. Dat buitenkansje werd benut door Lance Duijvestijn, die vorig seizoen nog furore maakte bij Helmond Sport.

Eigen doelpunt

Na de 1-0 gebeurde er opnieuw weinig en leek het rustig richting de rust te kabbelen, ware het niet dat Almere City FC op slag van rust een vrije trap kreeg. Duijvestijn legde de bal in het vijfmetergebied van Helmond Sport, waarna Lion ongelukkig in eigen doel scoorde: 2-0.

Na rust speelde Helmond Sport al snel een verloren wedstrijd, de ploeg kwam erg zwak uit de kleedkamer. Nadat Almere City eerst nog een grote kans miste, was het even later wél raak: Boyd Reith verloor een duel van Duijvestijn, die Van Leeuwen weer vond. De aanvaller sneed naar binnen en schoot de bal in de verre hoek: 3-0. Toen was het ook wel gespeeld.

Zeventiende nederlaag

Helmond Sport drong nog wel even aan op de 3-1, maar kwam niet verder dan wat losse flodders en een kans voor invaller Ilias Breugelmans, die later nog geblesseerd uitviel, waardoor Helmond Sport met tien man eindigde.

Almere City had betere kansen op de 4-0, maar die viel ook niet meer. En dus leed Helmond Sport zijn zeventiende nederlaag van het seizoen en staat de ploeg nog steviger onderaan de ranglijst: de concurrentie pakte wél punten.

