Helmond Sport-directeur Vlemmings verbaasd over manier waarop politiek reageert op stadionkwestie

Helmond Sport-voorzitter Frans Stienen stapte vrijdag op nadat binnen het bestuur en de directie tweespalt was ontstaan. Stienen had in zijn ogen een juiste deal over het aantal vierkante meters bereikt, maar andere leden van het bestuur, directie én sponsors denken daar anders over. De politieke partijen reageerden vol ongeloof en boosheid dat Helmond Sport vrijdag niet zijn krabbel onder het voorontwerp zette. Vlemmings snapt dat er reacties komen, maar is verbaasd over de manier waarop er gereageerd wordt. ,,Ik heb met verbazing kennisgenomen van het feit dat een aantal mensen van politieke partijen uitspraken doen, oordelen en veroordelen zonder het dossier te kennen. En waarom er geen unanieme overeenstemming is bereikt binnen het bestuur over het voorlopige ontwerp van het stadion”, zegt de directeur van Helmond Sport.