Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel pijnigt FC Eindhoven opnieuw: ‘Vooral mooi voor de supporters’

Helmond Sport stelt kampioens­feest­je Twente uit door te verliezen

19 april Het had de vrijdagavond kunnen zijn waardoor FC Twente kampioen kon worden van de Keuken Kampioen Divisie zonder te spelen. Had, want dan had Helmond Sport vrijdagavond moeten winnen van Sparta Rotterdam. Daar zag het geen moment naar uit. Het werd uiteindelijk: 3-1.