Helmond Sport drie jaar langer in het spoor van Tweede Bundesliga-clubs

Helmond Sport wil sterkste reeks sinds 2013 doortrek­ken tegen Almere City: 'Hopen dat de wedstrijd doorgaat'

6 februari Dat Helmond Sport aan een sterke reeks bezig is, moge duidelijk zijn. Trainer Wil Boessen is alweer zeven duels op rij ongeslagen met zijn ploeg, de laatste die dat flikte met Helmond Sport was Eric Meijers in 2013. ,,Naar mijn zin zitten er nog te veel gelijke spelen tussen”, blijft Boessen kritisch.